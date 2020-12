Sneeuw in de provincie Groningen

Met een temperatuur iets boven het vriespunt zal de sneeuw enige tijd blijven liggen. In de loop van de middag komt de wind van zee en loopt te de temperatuur op tot rond de twee graden. Hierdoor zal de sneeuw wegsmelten.

Ook tijdens oud en nieuw is er kans op regen of een winterse bui. De sneeuw die in het zuid of zuidoosten zal vallen kan blijven liggen.