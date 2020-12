Amsterdam start horeca ondermijningsteam

Burgemeester Femke Halsema laat in een interview met het FD weten dat Amsterdam een speciaal ondermijningsteam gaat opzetten die onderzoek gaan doen naar nieuwe eigenaren van horeca in de hoofdstad.

Halsema denkt dat het mogelijk is dat cafés en restaurants failliet zullen gaan ondanks de steun van de overheid. Dan zijn zij gedwongen om hun zaak te verkopen en kunnen dat in handen vallen van foute investeerders. Het risico is ondermijning en zwart geld.

‘We doen dat samen met de Belastingdienst en FIOD, om per aanvraag grondig onderzoek te doen en zo de verdachte signalen eerder op te pakken’, aldus Halsema. Uit rapportages die voor de coronacrisis werden gemaakt zou blijken dat de helft van de horeca onderhands gefinancierd is. Hiervan is bijna de helft te herleiden naar criminele antecedenten.