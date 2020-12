Kanjertruck blijft op nieuwjaarsdag vanwege Coronavirus in de garage

De bekende Kanjertruck van de Nationale Postcode Loterij zal voor het eerst in zijn bestaan op nieuwjaarsdag in de garage blijven. Dit meldt de Nationale Postcode Loterij donderdag.

'Risico verspreiding coronavirus voorkomen'

Traditiegetrouw verrast de loterij met de komst van haar ambassadeurs en de Kanjertruck de deelnemers in de winnende postcode op deze dag met de miljoenenprijs. Veel mensen gaan dan de straat op om het nieuws te vieren. De loterij wil ieder risico op verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom ziet de organisatie deze keer op 1 januari af van de feestelijke activiteiten rond de verdeling van de PostcodeKanjer, die dit jaar 54,9 miljoen euro bedraagt. Op 1 januari 2021 vindt onder toezicht van de notaris de trekking plaats op alle loten die in december 2020 meespelen. Zoals gebruikelijk maakt de loterij kort na de trekking bekend waar alle prijzen gevallen zijn, alleen de bekendmaking van de winnende postcode van de PostcodeKanjer schuift op naar een later tijdstip.

Provincie

Gezondheid staat voor de loterij voorop. Eerder zag zij daarom al af van het feest dat gewoonlijk in de winnende wijk later in de week gevierd wordt. Nu ziet de organisatie er ook van af om de grootste winnaars op nieuwjaarsdag meteen zelf thuis te verrassen. Uiteraard gaan alle prijzen eruit. De uitslag publiceert de Postcode Loterij op haar website. Alleen de winnende postcode van de PostcodeKanjer maakt zij dus later bekend.

PostcodeKanjer

Om toch zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens te weten waar de miljoenen verdeeld worden, maakt de loterij op 1 januari 2021 wel bekend in welke provincie of streek de winnaars van de PostcodeKanjer wonen. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen in de bestrijding van het virus verwacht zij later in januari te kunnen laten weten in welke buurt de prijs is gevallen. Alle winnaars ontvangen dan uiteraard het gewonnen geldbedrag op hun bankrekening.

Trekking

Op 1 januari 2021 vindt conform de vergunning onder toezicht van de notaris de trekking plaats op alle loten die in december 2020 meespelen. Naast de miljoenenprijzen en honderdduizenden andere prijzen, is de PostcodeKanjer de hoogste te verdelen prijs van het jaar. Op veel plekken in het land wordt op nieuwjaarsdag het glas geheven, want de Nationale Postcode Loterij maakt dan onder meer ook drie winnende postcodes bekend van SuperPostcodePrijzen van ieder 1 miljoen euro. De uitslag van de trekking is vanaf 2 januari te vinden op postcodeloterij.nl. Om kans te maken op een van deze prijzen, zijn loten te koop tot 1 januari 02.00u ‘s nachts.

Martijn Krabbé

In het televisieprogramma ‘De Weg naar 54,9 miljoen’ op 1 januari 2021 om 20.00u bij RTL 4 maakt Martijn Krabbé heel veel postcodes bekend die in de prijzen vallen. Bovendien wordt van 2 t/m 6 januari dagelijks in RTL Boulevard nog een winnende postcode bekendgemaakt waar 1 miljoen euro is te verdelen.