Ruim 200 kilo vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft ruim 200 kilo vuurwerk uit een woning in Enschede gehaald. Het vuurwerk werd zondagavond 27 december, na een anonieme tip, aangetroffen in de wijk Stroinkslanden. De bewoner van het bewuste pand is verhoord.

Acht kilo was zwaar, professioneel vuurwerk met onder meer grote shells. Verder werd er 200 kilo consumentenvuurwerk aangetroffen. De opslag van het vuurwerk in een woning middenin een woonwijk is levensgevaarlijk. Als er iets misgaat zijn de gevolgen niet te overzien.

Meer dan 115.000 kilo

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Landelijk is er in 2020 al meer dan 115.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen.