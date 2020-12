Geldboete voor journalist na kopen illegaal vuurwerk

De man maakte in december 2019 via de app Telegram een afspraak met een verkoper van illegaal vuurwerk. Hij kocht 6 Cobra’s, die vallen onder de zwaarste categorie knalvuurwerk. Hij wilde als journalist een misstand aan de kaak stellen. Namelijk hoe eenvoudig het is om als particulier via sociale media illegaal vuurwerk te verkrijgen.

​Strafbaar voor bezit illegaal vuurwerk

De rechtbank oordeelt dat de man strafbaar is voor het bezit van het illegale vuurwerk. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat het recht op vrije nieuwsgaring van de pers niet betekent dat journalisten zich niet aan de strafwet hoeven te houden. Dit kan anders zijn als een journalist een misdrijf pleegt om een misstand aan het licht te brengen, omdat er echt geen andere mogelijkheid was om de misstand bloot te leggen.

​Publieke debat

De rechtbank vindt dat sprake was van een misstand en dat het artikel van de journalist in De Gelderlander bijdroeg aan het publieke debat. Maar de rechtbank vindt ook dat het daadwerkelijk in ontvangst nemen van het illegale vuurwerk voor het artikel niet noodzakelijk was. De man hield het vuurwerk na de levering ook onnodig lang onder zich. De man had zijn artikel in De Gelderlander op minder vergaande wijze kunnen voorbereiden, zonder een misdrijf te plegen.

​Explosief materiaal

De rechtbank rekent de man aan dat hij de 6 Cobra’s niet meteen na de koop inleverde bij de politie. Hij nam het vuurwerk in een auto mee naar de redactie van De Gelderlander. De cobra’s zijn daar twee dagen opgeslagen en pas daarna door de man naar de politie gebracht. Het gaat om explosief materiaal. De journalist heeft daarmee gevaarlijk gehandeld.

​Juridisch advies

In het voordeel van de man weegt de rechtbank mee dat het aanschaffen van het illegale vuurwerk op een redactievergadering is besproken. Ook is vooraf juridisch advies ingewonnen. Op basis van dit - wat achteraf blijkt onjuiste advies - maakte de man een verkeerde afweging. De rechtbank weegt in het voordeel van de man ook mee dat hij geen strafblad heeft.

​Strafbepaling

Bij het bepalen van de straf let de rechtbank op de ernst van het delict en het gevaar dat de man heeft veroorzaakt. Voor het bezitten van illegaal vuurwerk had de rechtbank een forse werkstraf kunnen opleggen. Hier ziet de rechtbank vanaf en legt een geldboete op. De rechtbank houdt er rekening mee dat de man handelde vanuit een journalistieke gedachte en volstaat daarom met een geldboete. De officier van justitie had naast de onvoorwaardelijke geldboete ook een voorwaardelijke geldboete geëist. De rechtbank legt dit niet op, omdat zij daarvoor geen aanleiding ziet.