Veulen vast in watergat bij Ellertshaar

De brandweer van Borger kreeg zaterdag een melding van dier te water in Ellertshaar bij de zandwinning Vos. In de waterplas bleek een veulen vast te zitten in de modder.

Vrijheid

Het veulen mocht vandaag voor het eerst ruiken aan de vrijheid en werd in een weiland gezet. Daar is het diertje op ontdekkingsreis gegaan en zo uiteindelijk in het watergat terecht gekomen.

Redding

Brandweer Emmen met het waterongevallen-team werd ook te hulp geroepen. Met vereende krachten is het veulen op het droge geholpen en werd het onderzocht door de ter plaatse gekomen veearts. Die constateerde dat het paardje geen letsel had. Het veulen is overgebracht naar de stal en toegedekt met een warme deken. Hier kan ze bijkomen van haar hachelijke avontuur.