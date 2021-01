In Nieuw-Zeeland kan al flink gefeest worden

In Nieuw-Zeeland zijn ze het nieuwe jaar zonder coronamaatregelen ingegaan.In tegenstelling tot veel andere landen hebben er in het land geen nieuwe coronabesmettingen opgetekend waardoor er zonder beperking kan worden gefeest.

Zo konden muziekliefhebbers hun hart weer ophalen bij verschillende festivals om het nieuwe jaar in te luiden. Het driedaagse ‘Rhythm and Vines’-festival, één van de grootste evenementen van het land was dan ook uitverkocht. In de grootste stad Auckland was er een lichtshow rond Harbour Bridge en de Sky Tower. Ook hier kwamen duizenden mensen weer samen.