Weer aanslag op Poolse supermarkt, nu in Tilburg

Er is opnieuw een aanslag geweest op een Poolse supermarkt. Deze keer was het een winkel van Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg. Dit is de vijfde aanslag op een Poolse supermarkt in korte tijd.

Eerdere aanslagen Poolse winkels

Eerder werden er aanslagen gepleegd op Biedronka supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en twee maal op een filiaal in Beverwijk. De winkel in Aalsmeer en Beverwijk hebben dezelfde eigenaar.

Winkel totaal verwoest

In de nacht van zondag op maandag kwamen er om 02.30 uur meerdere meldingen binnen bij het operationeel centrum. Men sprak van een verdachte situatie, direct daarna van een harde knal en kort daarop dat er brand uit was gebroken in een winkel aan het Paletplein. De hulpdiensten rukten massaal uit. Toen de brandweer ter plaatse aan het blussen was werd er direct opgeschaald naar grip 1.

EOD ingeschakeld

Omdat er sprake was van een explosie werd een expert van de politie ter plaatse geroepen. Die schakelde direct de EOD in om onderzoek te doen. Door de explosie en de brand was de supermarkt totaal vernield. Naastgelegen panden hadden ook schade opgelopen. In de ruime omgeving waren meerdere ruiten gesneuveld.

Mogelijk verband onderzocht

Nadat de brand geblust was is de politie een onderzoek gestart. De aangifte zal opgenomen worden en een buurtonderzoek zal plaats vinden. In verband met eerdere soortgelijke incidenten ergens anders in het land zal het team contact hebben met het team wat die zaken onderzoekt.