Systeem UWV open huis voor iedereen

De persoonsgegevens van 4,1 miljoen personen die nu of in het verleden zich hebben gemeld bij uitkeringsinstantie UWV, zijn volgens Trouw simpel op te vragen door duizenden ambtenaren in het hele land.

Op verzoek van het UVW liet KMPG een onderzoek doen naar het IT-systeem dat Sonar heet. Via Sonar kunnen ambtenaren uit Doetinchem zien wie er een uitkering heeft in Den Haag. Dit zou in strijd zijn met de privacywet AVG. Volgens deskundigen is Sonar een open huis voor iedereen.

René Jan Veldwijk, IT-deskundige, zegt tegenover de krant dat betrokkenen dit al jaren weten, maar er wordt niets aan gedaan. ‘Niemand vindt het erg. Er is bij UWV nog nooit iemand ontslagen omdat de privacy van mensen niet is beschermd’, aldus Veldwijk. ‘Er worden bij een datalek, die er heel vaak zijn geweest, hooguit wat Kamervragen gesteld. Dat risico wil de top wel nemen.’