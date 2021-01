Mogelijk zijn de huidige vaccins niet opgewassen tegen Zuid-Afrikaanse variant

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Zuid-Afrika hebben de afgelopen maanden nieuwe varianten van het coronavirus ontdekt. In beide landen is het aantal besmettingen explosief gestegen.

De Zuid-Afrikaanse variant zou volgens de Britten nog veel besmettelijker zijn dan de Britse variant.

Volgens John Bell, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Oxford, is het nog maar de vraag of de huidige vaccins tegen de Zuid-Afrikaanse variant is opgewassen. De vrees bestaat inmiddels dat de vaccins die nu op de markt zijn niet of slecht werken, aldus Bell.

Wanneer de huidige vaccins niet werken zou het volgens Bell slechts enkele weken duren om de vaccins aan te passen, legde hij uit aan Times Radio.

De Britse autoriteiten begonnen vorige maand al burgers te vaccineren tegen het coronavirus. Nederland start over twee dagen met vaccineren.