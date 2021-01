Drenthe stimuleert saneren asbestdaken en plaatsen zonnepanelen

Eigenaren van een asbestdak in Drenthe kunnen vanaf 15 januari 2021 gebruik maken van de nieuwe ‘Asbestdakenregeling Drenthe’. 'Het gaat net als in de voorgaande regeling uit 2017 om een subsidie in de vorm van een lening met een lage rente. In de nieuwe regeling is het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen', zo meldt de provincie Drenthe dinsdag.

Combineren

Op deze manier kunnen eigenaren van een asbestdak de sanering combineren met het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen van zonnepanelen. De materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen mogen maximaal 50% bedragen van de totale sanerings- en vervangingskosten. Om plaatsing van zonnepalen mogelijk te maken wordt het maximale leenbedrag ten opzichte van de oude regeling verhoogd van € 60.000 naar € 100.000.

Particulieren

De regeling biedt particulieren, die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor de reguliere asbestdakenregeling, ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten via de zogeheten maatwerklening. Daarnaast is er de verzilverlening. Deze lening wordt verstrekt op basis van de overwaarde van de woning.

Aanvragen

Meer informatie over de Asbestdakenregeling Drenthe en hoe eigenaren een aanvraag in kunnen dienen is te vinden via de website van het SNN www.snn.nl/particulier/asbestregeling-drenthe. Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2021 worden ingediend. De regeling loopt tot 1 januari 2029.