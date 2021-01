Asser aandelen luchthaven tijdelijk naar Tynaarlo

Wethouder Wiersema: “Dat geeft ons als aandeelhouders de tijd om te beslissen wie definitief de aandelen in eigendom krijgt. Als aandeelhouders willen we onszelf de tijd geven om hier goed met elkaar over na te denken.” Met dit besluit heeft FB Oranjewoud het aanbod ingetrokken om de aandelen tijdelijk over te nemen. Oranjewoud-voorzitter Jorrit Volkers: “Ook voor ons is dit een prima oplossing. Ons doel is niet om de grootste aandeelhouder te worden. Het gaat ons om het belang van de luchthaven.”