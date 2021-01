Nog een verdachte aangehouden in onderzoek poging liquidatie in Sittard

In het onderzoek naar de poging liquidatie op 12 september jl. op de Bradleystraat in Sittard heeft de politie zaterdagochtend rond 6.30 uur opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 36 jaar uit Sittard.

Hij verbleef in een hotel in de gemeente Sittard-Geleen en is daar aangehouden.

Aantreffen vuurwapens

Vrijdagmiddag hield het rechercheteam ook al een verdachte aan. Het betrof een man van 35 jaar uit Maastricht. Na de aanhouding werd zijn woning doorzocht. Daarbij werden twee vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen.

Motief/aanleiding

Met de aanhoudingen van deze twee verdachten hoopt de politie meer duidelijkheid te verkrijgen over het motief en/of aanleiding van de poging liquidatie in Sittard. Hierbij raakte een man van 38 jaar ernstig gewond.

Onderzoek

Het rechercheteam zet het onderzoek voort en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.