Jongen (14) gewond bij steekpartij

In een brandgang tussen de Kanaalstraat en de Poortugaalstraat is vrijdagavond een jongen (14) bij een steekincident gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.

Het incident vond plaats tussen 20.30 en 21.00 uur. Het slachtoffer uit Oost-Souburg raakte gewond aan zijn been. De dader rende weg richting het station. Hij was ongeveer 1.80 m. en volledig in het zwart gekleed met een zwarte Nike Tech broek. Verder droeg hij een zwarte The North Face jas met capuchon, zwarte handschoenen en een zwarte bivakmuts.