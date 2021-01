Verwarde man springt van dak

Een verwarde bewoner is zondagmorgen vroeg van het dak van zijn woning aan 't Lage Burgh gesprongen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 4.00 uur kregen de hulpdiensten een melding dat de man uit het raam wilde klimmen en vuurwerk naar beneden gooide. Toen de politie arriveerde zat hij al op het dak. Ook een hoogwerker van de brandweer en een ambulance kwamen naar het incident. Terwijl agenten op hem in spraken, probeerde hij tevergeefs een Cobra aan te steken. Ze kregen geen contact met de man. Rond 4.45 uur sprong hij plotseling van het dak, viel via een busje op de grond en raakte gewond. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een agent is met de ambulance meegereden. Tijdens deze rit was de man agressief.

Onderzoek woning

Omdat agenten zagen dat er in de woning bloed lag, werd besloten naar binnen te gaan. Eerst werden door de brandweer metingen gedaan, waarbij geen bijzondere waardes werden gemeten. Door agenten werd alleen een gebruikershoeveelheid harddrugs in beslag genomen. Ook de Cobra werd in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald.