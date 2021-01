December-actie voedselbank Eemsdelta groot succes

Het bestuur van de Voedselbank Eemsdelta kan terugzien op een succesvolle december-actie. De december-actie die door het uitbreken van het coronavirus een hele andere invulling kreeg. Geen vrijwilligers in de supermarkten om gratis producten van winkelend publiek in ontvangst te nemen, maar roll-up banners met daarop een uitnodiging om te doneren.

Daarnaast een aantal advertenties in de regionale bladen en een ingezonden bericht naar de plaatselijke nieuwsmedia zowel fysiek uitgebracht, als op internet.

“Dit alles heeft ertoe geleid dat we aan acties en donaties zeker evenveel aan waarde hebben ontvangen dan we vorig jaar aan producten hebben ingezameld. We kunnen financieel de komende periode vooruit en onze cliënten voorzien van de (brood)-nodige producten”, aldus penningmeester Bram van der Krieke. Als coördinator voor de inzamelingsactie van DE-waardepunten, in samenwerking met Lionsclub Appingedam-Delfzijl, kon hij melden dat er tot nu toe 730.000 waardepunten zijn ingezameld! “Dit aantal hadden we niet verwacht omdat we dachten dat, gezien de hoge opbrengst van vorig jaar, alle keukenlaadjes nu wel een keer opgeschoond waren. Een geweldig resultaat, hiermee kunnen we dit jaar ongeveer 1400 pakken koffie uitreiken aan onze cliënten.”

Voor de december-actie is er ook volop aandacht geweest in de regionale media, en is onze voorzitter Marian Scharft te horen geweest op Omroep Eemsdelta om de luisteraars bij te praten over de diverse acties van particulieren, scholen en bedrijven in de regio. Daarnaast hebben we veel “bezoekers” geïnformeerd en oproepen gedaan voor donaties via onze social media zoals Facebook, twitter en Instagram.

Marian Scharft: "Het is werkelijk ongelofelijk zoveel respons we hebben ontvangen in onze december-actie. Eerlijk gezegd hadden we dit niet verwacht, maar wel gehoopt! Wat een hartverwarmende acties, ook van veel particulieren. Met deze opbrengst kunnen we voorlopig onze cliënten door hun financieel moeilijke periode heen helpen".