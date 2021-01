Maximale strafeis tegen 17-jarige jongen voor doden 15-jarig meisje Breda

Woensdag heeft de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant 2 jaar jeugddetentie en een PIJ-maatregel geëist tegen een 17-jarige jongen. 'Het OM acht bewezen dat hij op 19 augustus 2019 in Breda een 15-jarig meisje heeft gedood', zo laat het OM weten.

Achter gesloten deuren

Voor de zitting zijn drie dagen uitgetrokken en de strafzaak wordt vanwege de leeftijd van verdachte achter gesloten deuren behandeld. Het OM volstaat daarom met een korte toelichting op de strafeis.

'Doodgestoken'

De verdachte zou zijn ex-vriendin en klasgenoot op de eerste schooldag na de vakantie in haar ouderlijk huis in Breda doodgestoken hebben. Zij stierf ter plekke. De toen 16-jarige jongen werd dezelfde dag aangehouden en zit sindsdien vast.

Toelichting eis

Het OM acht de doodslag wettig en overtuigend bewezen. Gelet op de aard en de ernst van het feit eist het OM twee jaar jeugddetentie. Deze twee jaar jeugddetentie is de maximumstraf die binnen het jeugdstrafrecht opgelegd kan worden aan een 17-jarige. De jongen is psychiatrisch en psychologisch onderzocht.

Advies PIJ-maatregel

De officier volgt het advies van deze deskundigen om de jongen een PIJ-maatregel op te leggen. Verder eiste het OM dat de vorderingen tot schadevergoeding van de ouders van het slachtoffer toegewezen worden. De rechtbank sluit vandaag of morgen het onderzoek en zal naar verwachting over twee weken in het openbaar uitspraak doen.