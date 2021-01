Tot vier jaar cel geëist voor drugsfeiten en witwassen in Hilversum en Loosdrecht

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de rechtbank in Lelystad verzocht drie verdachten uit Hilversum en Soesterberg te veroordelen tot gevangenisstraffen van vier, drie en twee jaar. Ook is geëist dat in beslag genomen contante geldsommen en diverse goederen verbeurd verklaard of aan het verkeer onttrokken worden. Dit betekent dat de verdachten onder meer ruim een miljoen euro aan cash geld, twee Rolex horloges (à 40 duizend euro per stuk), een bestelauto en een kostbare voorraad aan grondstoffen voor synthetische drugs niet meer terug zullen krijgen. De drie worden verdacht van het overtreden van de opiumwet en voorbereidingen daartoe. Wat betreft de hoofdverdachte en zijn vriendin is ook witwassen bewezen geacht.

Zoekingen in Hilversum, Loosdrecht en Soesterberg

De zaak kwam aan het licht nadat de politie tijdens een controle van een auto op de A1 bij Muiden, ruim 774 duizend euro aan contanten aantrof. Dit leidde tot zoekingen in een woning in Hilversum en een loods in Loosdrecht. Daarbij werden naast nog ruim twee ton aan contant geld en dure horloges, ook onder meer drugs en een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van drugs aangetroffen. Ook vond de politie in de loods diverse benodigdheden voor drugsproductie zoals maatbekers, een PH-meter, een weegschaal en een vacuümsealmachine. In een woning in Soesterberg werd onder andere 110 gram hasj aangetroffen.

Drie verdachten

Vandaag stonden de bewoners van de woning in Hilversum, een man en een vrouw van 27 en 26 jaar oud en de 42-jarige bewoner van de woning in Soesterberg voor de rechter. De 27-jarige Hilversummer wordt door het Openbaar Ministerie als hoofdverdachte gezien. Ook zijn vriendin en de man uit Soesterberg worden schuldig geacht aan het grootste deel van de drugsfeiten. Onder meer uit onderzoek naar het telefoonverkeer en uit diverse verhoren blijkt dat ze alle drie betrokken waren bij de productie van en de handel in drugs.

Het Hilversumse stel heeft geen geloofwaardige verklaring kunnen voor de herkomst van de grote hoeveelheid cash geld en de kostbare horloges. Het Openbaar Ministerie gaat er daarom vanuit dat een en ander met criminele activiteiten is verkregen en acht witwassen hiermee bewezen. Wat betreft de Soesterberger is niet gebleken dat hij betrokken was bij witwassen. Voor hem is wat dat betreft dan ook om vrijspraak gevraagd.

Ontwrichtende werking

De productie van en handel in drugs is bijzonder ernstig. De gevaren voor de volksgezondheid zijn een bekend gegeven. Daarnaast leiden de grote winsten die te behalen zijn regelmatig tot geweld tussen rivaliserende groeperingen. De ontwrichtende werking op de samenleving is enorm. De officier van justitie rekende vandaag voor dat de waarde van de in beslag genomen contante geldsommen en goederen in deze zaak gelijk is aan 45 jaarinkomens in de wijk waar de twee twintigers in Hilversum wonen.

Gevangenisstraffen

Al met al is er voldoende aanleiding om naast de verbeurdverklaring van ruim een miljoen euro en de horloges en de onttrekking aan het verkeer van diverse andere goederen, de rechter ook te verzoeken lange gevangenisstraffen op te leggen. Daarbij is rekening gehouden met het variërende aandeel dat de verdachten hadden in de criminele activiteiten. Tegen de man uit Hilversum is vier jaar cel geëist, tegen zijn vriendin twee jaar en tegen de man uit Soesterberg drie jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.