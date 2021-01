Beëdiging rechter blijkt niet in orde, beslissingen strafzitting nietig verklaard

Beslissingen

Op de strafzitting stond een pro-forma zaak en drie zaken die inhoudelijk zijn behandeld. Er zijn in deze zaken procedurele beslissingen genomen maar geen eindvonnissen gewezen.

Invrijheidstelling

Daarnaast stonden er twee zaken over voorlopige invrijheidstelling op de zitting. In een van de zaken is geen eindbeslissing genomen. In de andere zaak is op zitting beslist dat de veroordeelde man nog niet vrij mocht komen. Die beslissing moet opnieuw worden genomen. In de tussentijd blijft de man vastzitten. 'De (nietige) beslissingen die op de zitting zijn genomen lijken geen onomkeerbare gevolgen te hebben', stelt de rechtbank.

Gang van zaken

'De rechtbank betreurt deze gang van zaken en beseft dat het voor procespartijen, advocaten en andere betrokkenen erg vervelend en belastend is om de zaken opnieuw te moeten behandelen', aldus de rechtbank. De rechtbank heeft in overleg met de advocaten en het OM de zaken opnieuw ingepland. Alle zaken worden nog deze maand opnieuw behandeld.