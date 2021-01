Britse corona variant in verzorgingshuis in Surhuiserveen

In woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen zijn tenminste twee bewoners positief getest op de besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Er zijn volgens de GGD nog 21 andere bewoners positief getest en men gaat er vanuit dat dit ook om de besmettelijke variant gaat.

Volgens Omrop Fryslân zijn er 45 bewoners besmet met corona en bij meer dan 40 medewerkers is het virus ook vastgesteld. Hierdoor is er geen bezoek mogelijk in het verzorgingshuis en moeten de bewoners op hun kamer blijven..

De medewerkers van ’t Suyderhuys werken volledig beschermd bij alle bewoners. Zij dragen handschoenen, mondkapje, een spatbril en een schort. Niet alle medewerkers verzorgen de bewoners die besmet zij.