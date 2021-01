Grote zoekactie naar vermiste 45-jarige vrouw (update)

De politie is donderdagavond in de bossen bij Exloo op zoek naar een vermiste 45-jarige vrouw. Er wordt onder meer een helikopter ingezet.

Speurhonden

Speurhonden doorzoeken de bossen. De Borgerderweg bij Odoorn is afgesloten door de politie. Twee ambulances staan paraat.

Burgenet-actie

De politie startte eerder een Burgernet-actie op. De tengere vrouw heeft blond lang haar, is zo'n 1,67 meter lang en draagt een bril.

Update 15-01-2021

De vrouw is in goede gezondheid aangetroffen. De politie doet verder geen mededelingen over de vermissing van de vrouw