Eric Wiebes afgetreden als minister van Economische Zaken

Minister Eric Wiebes van Economische zaken treedt terug. Eric Wiebes gaf na de persconferentie van premier Rutte, over de val van het kabinet Rutte III, een toelichting op zijn aftreden.

Wiebes niet demissionair door

Wiebes heeft, als voormalig staatssecretaris van Financiën, de persoonlijke afweging gemaakt dat hij niet demissionair doorgaat en per direct terugtreedt als minister van Economische Zaken en Klimaat. 'Het is zijn beslissing, die ik respecteer. Met zijn creatieve geest heeft Eric Wiebes vaak bijgedragen aan het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. We gaan hem missen', zo zei Rutte vrijdag.

'Niet schuldig wel heel zwaar medeverantwoordelijk'

Wiebes gaf aan zich niet schuldig te voelen maar wel heel zwaar medeverantwoordelijk. Wiebes wil nu 'oplossingen en geen Haagse perikelen'.

Wiebes vertrekt nu vanwege zijn rol als staatssecretaris van Financiën in het vorige kabinet.

'Loodzware dossiers'

Wiebes gaf in zijn toelichting aan dat hij gedurende zijn politieke loopbaan in de afgelopen tien jaar als minister en staatssecretaris met loodzware dossiers te maken heeft gekregen zoals de problemen bij de 'vastgelopen' Belastingdienst met onder andere de kinderopvangtoeslagen, het 'onmogelijke' belastingstelsel, de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning, de problemen rond de Amsterdamse Noord-Zuidlijn, het klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.

Cora van Nieuwenhuizen

De demissionaire rol als minister van Economische Zaken wordt tijdelijk waargenomen door Cora van Nieuwenhuizen.