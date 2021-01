Horeca na corona: dit zijn de voorspellingen

Er is licht aan het einde van de corona-tunnel. Nog even en restaurants, hotels, en cafés kunnen de draad hopelijk weer oppakken. Maar dan wel met de nodige aanpassingen. Want helemaal terug naar ‘normaal’ lijkt niet mogelijk te zijn. Kenners voorspellen dat corona voor blijvende veranderingen in de horeca gaat zorgen. Een ding blijft onveranderd: de warme gastvrijheid waarmee we worden ontvangen zodra we weer bij de horeca naar binnen stappen.

Terras in de spotlights

Net als vorig jaar, gaat het terras een belangrijke rol spelen. Sterker nog, het terras wordt belangrijker dan ooit. Buitenzitjes zullen voor veel gasten aantrekkelijker zijn dan een afgesloten ruimte waar een virus vrij spel heeft. Buiten zitten geeft een gevoel van veiligheid. Homint, leverancier van terrasmeubilair, verwacht voor komend jaar een groeiende vraag naar parasols, windschermen en terrasverwarming. “Zorg ook op het terras voor een ruimere opzet en voldoende afstand. Propvolle terrassen gaan we voorlopig even niet meer terugzien. Wel gezellige terrassen waar stijlvolle afscheidingen en plantenbakken worden ingezet om voldoende ruimte tussen de tafels en terrasstoelen te houden,” aldus verkoopadviseur Kim van Homint.

Restaurants blijven thuisbezorgen

Tijdens de eerste lockdown maakte een groot deel van de restaurants al kennis met maaltijdbezorging. Maar na de tweede lockdown, ging vrijwel de hele horeca overstag. Massaal werd overgegaan op maaltijdbezorging en take away. Ook als alles straks weer open mag, zal deze trend deels blijven bestaan. Het grote verschil met maaltijdbezorging voor en na corona is dat maaltijdbezorging niet langer alleen weggelegd lijkt te zijn voor friet, pizza en sushi. Ook sterrenrestaurants gingen aan de slag met maaltijdbezorging en dat heeft de kwaliteit flink verhoogd. Nu veel mensen een positievere ervaring hebben met maaltijdbezorging, lijkt de populariteit niet meer te stoppen.

Hygiëne nóg belangrijker

Het was al een belangrijk aandachtspunt maar met het corona rampjaar nog vers in ons geheugen, gaat hygiëne nóg belangrijker worden in de horeca. Extra schoonmaken, een goede ventilatie, maximale desinfectie, handen vaker wassen en eventueel werken met handschoenen blijven ook na corona de norm. Maar ook contactloos betalen, automatische deuren, kranen en prullenbakken gaan we vaker terugzien.

Buffet opnieuw uitgevonden

Na een hotelovernachting aanschuiven bij het ontbijtbuffet lijkt verleden tijd. Al die grijpgrage handen vergoten het besmettingsgevaar en daarom zijn veel hotels in coronatijd overgestapt naar ontbijt-a-la-carte. Dit ontbijtconcept is populair vanwege de persoonlijke aandacht en het hygiëne-risico wordt sterk verminderd. Een ander groot voordeel is dat er vrijwel geen sprake is van voedselverspilling. De keuken bereidt precies genoeg aan de hand van de bestellingen die binnenkomen. Dit sluit aan bij de wereldwijde trend van verduurzaming.

Hotels die nog wel gebruik gaan maken van buffetten, zullen dat met de nodige aanpassingen doen. Alles zoveel mogelijk geportioneerd en voorverpakt. Het grab-and-go concept doet zijn intrede. Het zelf opscheppen, snijden en pakken van plakjes kaas, ham, gekookte eitjes, broodjes en vers fruit maakt plaats voor buffetten bediend door medewerkers. Verse voedingswaren liggen niet meer open en bloot maar worden door hoestruiten en glasopstanden afgeschermd. Drukte wordt bovendien zoveel mogelijk voorkomen door middel van tijdsvakken en een duidelijkere routing.