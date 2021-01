Jongetje zwaargewond na val uit raam op vakantiepark Kaatsheuvel

Zaterdagochtend even voor 10.00 uur is een jongetje zwaargewond geraakt nadat hij uit het raam van een vakantiehuisje op een vakantiepark in Kaatsheuvel was gevallen.

Traumahelikopter

Hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team per traumahelikopter, kwamen naar het vakantiepark om medische bijstand te verlenen. De traumahelikopter landde op een grasveld middenin het vakantiepark.

Ziekenhuis

Het jongetje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de precieze toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.