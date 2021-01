Politieonderzoek in woning en bij bedrijf vermiste Zeeuwse Ichelle

Forensische opsporing

Ichelle is sinds 16 december jl. vermist. De politie tast in het duister over haar vermissing. Er zijn geen aanknopingspunten. De politie houdt in het onderzoek rekening met diverse scenario's, zoals een vrijwillige verdwijning. Maar ook de mogelijkheid van een misdrijf kan de politie nog niet uitsluiten.

Woning en bedrijf doorzocht

Om deze reden wordt maandag de hele dag forensisch onderzoek gedaan in de woning en het bedrijf door specialisten van de politie en Nederlands Forensisch Instituut. Hierbij wordt ook een politiehond ingezet. Momenteel zijn nog geen onderzoeksresultaten bekend.

Tips

De politie kreeg tot nu toe tientallen tips over de verdwijning van Ichelle, waarvan een deel nog steeds wordt onderzocht. Hebt u nog informatie? Bel dan met de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070.