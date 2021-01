Politieonderzoek naar geweld bij verboden demonstratie Museumplein

De politie is gestart met verder onderzoek naar de geweldplegingen bij de verboden demonstratie afgelopen zondag op en rond het Museumplein. 'We hebben veel beeldmateriaal beschikbaar voor dat onderzoek', zo meldt de politie maandagmiddag.

Verboden door rechter

Gisteren heeft de politie opgetreden bij een spontane demonstratie op het Museumplein. Deze demonstratie was op die locatie eerder verboden door de rechter. Ondanks de dringende oproep vanuit de Amsterdamse driehoek om niet te komen en de nadrukkelijke waarschuwingen dat zou worden ingegrepen, waren er naar schatting toch zo’n 2.000 mensen aanwezig.

143 aanhoudingen

De politie heeft op verschillende manieren geprobeerd om de aanwezigen zelf te laten vertrekken. Helaas gaf niet iedereen daar gehoor aan. Uiteindelijk heeft de politie gefaseerd opgetreden en zijn tot nu toe 143 mensen aangehouden. Bij de inzet raakten twee politieagenten en een politiepaard gewond.

Niet voldoen aan bevel/vordering

Van de in totaal 143 aanhoudingen gaat het bij 16 om het plegen van openlijke geweldpleging. Hiervan zijn er nog 15 in verzekering gesteld. Het overgrote deel van de overige verdachten werden, nadat op het Museumplein een noodverordening van kracht was geworden, aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel/vordering.

Aanvullend onderzoek gestart

Er is veel beeldmateriaal van de demonstratie beschikbaar. Deze beelden worden door een onderzoeksteam van de politie bekeken om eventuele andere verdachten te identificeren en op te sporen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Gefaseerd optreden

Na de afkondiging van het noodbevel van de driehoek heeft de politie gefaseerd opgetreden. Demonstranten zijn eerst aangesproken en gewaarschuwd. Na meerdere waarschuwingen trad de politie op door waterwerpers in te zetten. Deze inzet was bedoeld de groep uit elkaar te drijven en fysieke confrontatie met de politie te voorkomen. Het was daarna alsnog nodig dat de ME charges uitvoerde om demonstranten van het plein te verdrijven.

Confrontatie

Onder de demonstranten was een groep van 200 tot 250 personen die duidelijk uit waren op de confrontatie. Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Aan het begin van de avond was de situatie weer onder controle.

Agenten en politiepaard gewond

Bij de inzet raakten twee politieagenten en een politiepaard gewond. Alle ingezette politiepaarden worden medisch gecheckt, om na te gaan of er nog meer paarden letsel hebben opgelopen.