Overvaller belwinkel verlaat gewond het pand en laat roze rolkoffer achter

Een man die dacht dinsdagochtend een telefoonwinkel in Rotterdam aan de Hillevliet te overvallen en met een vuurwapen binnenstapte had niet gerekend op de respons van de eigenaar van de zaak die in de tegenaanval ging en de overvaller een paar rake klappen gaf.

Roze rolkoffer

Rond 10.50 uur stapte een jongen, door de winkeleigenaar geschat op 17 of 18 jaar, met een vuurwapen en een grote, roze rolkoffer de telefoonwinkel binnen om deze te overvallen. De winkeleigenaar liet zich echter niet zomaar overvallen en zette de tegenaanval in. Er ontstond een worsteling en de eigenaar wist de overvaller een paar keer goed te raken. De buurman van de winkel schoot te hulp, maar toch zag de overvaller kans om de open deur uit te schieten en de winkel zonder buit te verlaten.

Verwondingen achterhoofd

De politie is op zoek naar de verdachte, die dus mogelijk verwondingen heeft, waarschijnlijk aan het achterhoofd. Hij liep rond 10.50 uur naar de winkel met de grote, roze rolkoffer. Wellicht dat dit mensen is opgevallen. Vervolgens is hij een paar minuten later de winkel aan de Hillevliet uitgerend richting de Dahliastraat. De koffer is achtergebleven in de winkel. De verdachte, die 17 a 18 jaar oud wordt geschat, heeft een donkere huidskleur, zwart haar, droeg een zwarte jas met capuchon, een lichte spijkerbroek en zwarte sneakers.

Burgernetmelding

Direct na de overval is een Burgernetmelding verspreid. Helaas heeft de politie de verdachte nog niet gevonden. Het onderzoek wordt voortgezet; camerabeelden worden veiliggesteld en buurtonderzoek wordt gedaan. Ook zal de Forensische Opsporing sporenonderzoek uitvoeren. In het onderzoek zijn ook tips van groot belang. Heeft u tips, informatie of camerabeelden, bel de politie.