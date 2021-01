De 'zwarte cobra' weer terug in Nederland

Na een jarenlange celstraf in de Verenigde Staten te hebben uitgezeten is de Nederlandse drugsbaron Henk R., alias de Zwart Cobra, weer op Nederlandse bodem. Dit bevestigd zijn advocaat dit naar aanleiding van berichtgeving in de Telegraaf.

Tegenover de NOS zijn de advocaat: ‘Hij is vanochtend inderdaad aangekomen in Nederland en meteen weer aangehouden. Hij heeft nog een straf open staan van meer dan twintig jaar geleden. Ik heb hem nog niet kunnen spreken, maar hij zal ontzettend blij zijn om eindelijk weer hier te zijn.’

In de val gelokt

R. werd in 2003 opgepakt in Spanje nadat hij door de Amerikaanse DEA in de val was gelokt. Henk R. bood aan om te bemiddelen bij de smokkel van een miljoen xtc-pillen naar New York. Nadat hij was uitgeleverd aan de VS kreeg hij twintig jaar cel opgelegd.

Celstraf in Nederland

Na zijn landing in Nederland is Henk R. opnieuw aangehouden omdat hij in Nederland nog een straf moest uitzitten van 14 maanden.