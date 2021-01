Meerdere aanhoudingen na rellen en vernielingen op verschillende plaatsen in Limburg

Bij het ingaan van de tweede avond van de avondklok is op verschillende plekken in Limburg grote onrust ontstaan. Kort na 21.00 uur verzamelden zich groepen mensen in de centra van Venlo, Roermond en Stein. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en onder andere met stenen gegooid. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie op. De Mobiele Eenheid (ME) is op verschillende plaatsen ingezet om de openbare orde te herstellen. De politie kreeg ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee. Er werden meerdere aanhoudingen verricht.

In Venlo werd op verschillende plaatsen zwaar vuurwerk afgestoken en werd met stenen gegooid richting de politie. Door relschoppers werd zelfs een steen door een ruit van een politieauto gegooid. Daarbij raakte een agent gewond. Ook werden van diverse winkels de ruiten ingegooid. In Roermond richtte een groep zich op een winkelcentrum in de Donderberg. Winkelwagentjes werden door de straat gegooid en daarbij werden vernielingen aangericht aan winkels. De KMar werd vervolgens ter ondersteuning van de politie ingezet in Roermond en Stein.

De Mobiele Eenheid heeft zondagavond op verschillende plekken in de provincie charges uitgevoerd. De sfeer was tijdens deze inzet grimmig en mensen reageerden hun ontevredenheid af op de politieagenten. De Limburgse waarnemend politiechef Inge Godthelp spreekt haar afschuw uit. Het is geen visitekaartje geweest voor onze samenleving en het is niet hoe we ons als politie moeten laten bejegenen. In het hele land met het hele korps hebben we een enorme inzet moeten doen. Een inzet die te denken geeft voor de komende dagen. Wij blijven alle ontwikkeling nauwgenet volgen en zullen doen waar de situatie op dat moment om vraagt. En als dat leidt tot het maken van andere keuzes, dan zullen we die in afstemming met het bevoegd gezag moeten maken.”

Inge vervolgt: ’Via social media kwamen veel steunbetuigingen richting politie voorbij #iksteundepolitie werd veelvuldig gedeeld op sociale media. ‘Het doet ons goed om te ervaren dat een groot deel van de inwoners het werk van alle collega’s steunt en waardeert. ‘Ik heb veel respect voor de inzet van alle politiemensen die ondanks alles wat ze vanavond te horen en te verduren kregen toch weer die stap naar voren hebben gezet.