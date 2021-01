Twee gewonden bij brand in Coevorden

In een woning aan de Coehoornstraat in Coevorden is maandagavond brand ontstaan. Meerdere ambulances en blusvoertuigen kwamen ter plaatse.

Twee gewonden

Twee personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Om de brand beter te kunnen blussen is het dak van de woning opengebroken. Het is nog onbekend wat er precies in brand heeft gestaan.