Auto botst tegen boom op de Suermondsweg bij Smilde

Hulpdiensten

Verschillende hulpdiensten, waaronder brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar is uiteindelijk geannuleerd.

Automobilist naar ziekenhuis

De bestuurder is na controle in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is nog niets bekend. De weg is tijdelijk afgesloten voor overig verkeer.