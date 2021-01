Celstraf voor geweld tegen journalisten en beveiligers

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden zegt: ‘Als tuig onze hulpverleners, beveiligers of journalisten aanvalt, past maar één straf en dat is celstraf’. In de Kamer zal vandaag gesproken worden over het wetsvoorstel voor celstraf voor geweld tegen hulpverleners als politie, brandweer en ambulancepersoneel. Daders hiervan mogen volgens de VVD hiermee niet wegkomen met een taakstraf.

Aanleiding om ook dit voor journalisten en beveiligers te laten gelden is het voorval in Urk. Hier werd een beveiliger en een camerateam van de NOS aangevallen. Daarnaast vindt Van Wijngaarden dat de 30.000 particuliere beveiligers net zo goed een publieke taak hebben. Dit is ook het geval bij journalisten: ‘Zij staan net zo goed in die frontlinie en zijn steeds vaker het slachtoffer van geweld.’