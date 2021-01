Gevangenisstraffen voor gepleegde misdrijven in Syrië

Beide mannen worden veroordeeld voor het vechten met IS in Syrië. De man uit Utrecht wordt daarnaast ook veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf. Dit oorlogsmisdrijf betreft het (laten) maken van een foto van zichzelf naast een door IS geëxecuteerde man, die gekleed was in een oranje overal en aan een kruis vastgebonden was. Deze foto is door deze verdachte op Facebook geplaatst en gezien door veel jonge mensen in Utrecht. Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft het gerechtshof rekening gehouden met de tijd die de beide verdachten in Turkije vastgezeten hebben. Dat was ruim 18 maanden.