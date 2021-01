Ondernemers Schijndel beschermen winkels na geruchten over rellen

Ondernemers in het centrum van Schijndel maken zich dinsdag op voor mogelijke rellen die, volgens de geruchten, vanavond in het dorp gaan plaats vinden.

Ramen en puien dichtgetimmerd

Meerdere winkels zijn of worden op dit moment met hout dichtgetimmerd om zo eventuele schade te beperken. Juwelier Tausch heeft alle sieraden uit voorzorg uit de vitrines gehaald. Ook bij de Plus aan de hoofdstraat in Schijndel wordt hard gewerkt om de ramen dicht te timmeren. Plus manager Wim Eijkemans laat weten dat na onderling overleg tussen de managers van de Jumbo, Albert Heijn en Wim zelf voor de Plus zij hun winkels om 17.00 uur vanavond zullen sluiten.