Veel overtredingen bij verkoop tabak aan jongeren

De NVWA maakt sinds 1 januari 2020 bij de leeftijdsgrenscontroles gebruik van 17-jarige testkopers die in opdracht van een inspecteur van de NVWA tabak proberen te kopen. Deze testkoopmethode is erg effectief. In 2019 werd met de oude methode bij minder dan 3% van de leeftijdgrenscontroles een maatregel opgelegd, terwijl in 2020 bij meer dan de helft van de risicogerichte controles is opgetreden.

In totaal bleek in 2020 bij 245 van de 440 inspecties bij verschillende verkooppunten dat de verkoper de leeftijd niet goed controleerde, waardoor er tabak of andere rookwaren werden verkocht aan een 17-jarige testkoper. Supermarkten die onderdeel zijn van een grote winkelketen leven het verkoopverbod aan jongeren onder de 18 jaar het beste na. Bij kleine supermarkten en verkooppunten zoals avondwinkels en kiosken werden relatief de meeste maatregelen opgelegd.