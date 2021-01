Voorlopige hechtenis vader en minderjarige zoons Almelo verlengd

De vader en zijn twee minderjarige zoons uit Almelo die reeds in voorlopige hechtenis zitten vanwege de dood van een 14-jarig meisje, blijven 30 dagen langer in voorlopige hechtenis. 'Dat oordeelt de raadkamer gevangenhouding van de rechtbank Overijssel donderdag', zo meldt de rechtbank Overijssel donderdag.

Verdenking moord danwel doodslag

'Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van moord dan wel doodslag op een 14-jarig meisje uit Almelo', aldus de rechtbank.

Voldoende redenen

De raadkamer gevangenhouding oordeelt dat er voldoende redenen zijn om de verdachten langer vast te houden. De vader en zoons worden verdacht van een ernstig feit en er is sprake van een geschokte rechtsorde. Ook is het onderzoek door de politie en het OM nog in volle gang.

Dood 14-jarig meisje

Het lichaam van het 14-jarig meisje uit Almelo werd zondag 10 januari levenloos aangetroffen bij het Wendelgoor in Almelo. Donderdag 14 januari besliste de rechter-commissaris dat de drie voor 14 dagen in voorlopige hechtenis moesten blijven.

Achter gesloten deuren

De zitting bij de raadkamer gevangenhouding is achter gesloten deuren, waar drie strafrechters oordelen over de voorlopige hechtenis. Na deze 30 dagen kan de gevangenhouding nog met maximaal 60 dagen worden verlengd. De latere zittingen van de minderjarige verdachten zijn ook achter gesloten deuren.