Vliegtuigbom gevonden in Breskens

Tijdens werkzaamheden aan de Haven Westzijde in Breskens is op donderdag 28 januari 2021 een explosief gevonden. Het gaat om een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom. Deze vliegtuigbom moet onschadelijk gemaakt en geruimd worden. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor er geen gevaar is voor de omgeving.