Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek poging liquidatie Sittard

Afgelopen woensdag heeft de politie opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de poging liquidatie op de Bradleystraat in Sittard op 12 september 2020. 'De man die nu is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident waarbij een man van 38 jaar ernstig gewond raakte', zo meldt de politie vrijdag.