Aantal van 1 miljoen besmettingen nadert eind volgende week

Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 974.775. Het aantal van 4.211 besmettingen van zaterdag is 227 minder dan vrijdag toen er 4.438 besmettingen werden gemeld. In de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 30.733 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 4.390. Wanneer het gemiddeld per dag de komende week ook rond de 4.390 blijft dan zal het aantal van 1 miljoen besmettingen ergens eind volgende week worden behaald.

640 COVID-patiënten op IC, 1600 in de kliniek; 10 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.240, 9 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 640 op de IC, een daling van 19 patiënten en 1.600 in de kliniek, 28 patiënten meer dan gisteren. Er liggen geen Nederlandse COVID-patiënten meer op de IC in Duitsland. Gisteren zijn er 10 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 225 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 7 minder dan gisteren. Hiervan zijn er 29 opgenomen op de IC, 7 minder dan gisteren en 196 in de kliniek, evenveel als gisteren. Gemiddeld is het aantal opnames in de afgelopen week vrij stabiel.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 6 gedaald naar 1111 bedden. Op de IC liggen nu 640 COVID-patiënten, 19 minder dan gisteren en 471 non-COVID-patiënten, 13 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC daalt langzaam, maar blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 854 patiënten gedaald naar 12.782 bedden. In de kliniek liggen nu 1600 COVID-patiënten, 28 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend.