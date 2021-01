Niet teruggekeerde cliënt Woenselse Poort 'niet vuurwapengevaarlijk'

Nadat eerder vandaag diverse berichten verschenen in de media waar melding werd gemaakt van een ‘verdwenen vuurwapengevaarlijke tbs-er’ in de Woensele Poort in Eindhoven heeft de kliniek zelf naar buiten gebracht zich 'niet te herkennen in de genoemde feiten'.

Niet geregistreerd als vuurwapengevaarlijk

'Mogelijk dat zaken worden verward. Donderdag 28 januari was er sprake van een cliënt die zelf gekozen heeft voor behandeling en verblijf in de kliniek. Tegen de afspraak in is hij niet teruggekeerd van zijn onbegeleid verlof. Deze onttrekking van zijn behandeling is aanleiding voor de Officier van Justitie om naar hem op zoek te gaan. Bij De Woenselse Poort staat hij niet bekend als vuurwapengevaarlijk', zo meldt de kliniek.

Forensische en intensieve zorg voor psychiatrische aandoening

De Woenselse Poort is onderdeel van concern GGzE en biedt forensische en intensieve zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening. Het doel van de kliniek is om de risico’s beheersbaar te maken zodat een veilige terugkeer naar de samenleving of een andere woonvorm mogelijk is.