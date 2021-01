Man (22) omgekomen bij geweldsincident in Heemskerk, drie aanhoudingen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Heemskerk drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een 22-jarige man uit Heiloo. 'De verdachten zijn mannen van 21 en 28 uit Heemskerk en een man van 22 uit Amsterdam', zo meldt de politie zondag.

Melding geweldsincident

'Omstreeks 00.55 uur kreeg de politie melding van een geweldsincident op de Beneluxlaan in Heemskerk. Tegelijkertijd kwam er ook een melding dat er geschreeuwd zou worden vanaf de galerij van een flatgebouw', aldus de politie. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer aan. Hij had ernstige verwondingen en bleek te zijn overleden.

Drie verdachten aangehouden

In de directe omgeving trof de politie twee verdachten aan. De derde verdachte bleek zich in een woning op te houden. Ook hij kon worden aangehouden. De politie stelt een onderzoek in naar het overlijden het slachtoffer, de aanleiding daartoe en de omstandigheden waaronder dit is gebeurd. De politie vraagt eventuele getuigen van het geweldsincident contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844.