Automobiliste raakt van de weg

Maandagmiddag omstreeks 14:15 uur is een automobiliste met haar wagen van de weg geraakt op de N33 bij Veendam.

Door nog onbekende oorzaak verloor de vrouw de macht over het stuur, kwam in de berm, raakte een boom en kwam in een slootje tot stilstand.

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren schoten de vrouw en haar zoon te hulp tot de hulpdiensten arriveerden. Na een korte check bleken ze met de schrik vrij te zijn gekomen. De politie sloot een rijstrook af. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept.