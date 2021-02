Brand treft geparkeerde auto aan de Neptunusstraat in Berlicum

De brandweer werd dinsdagavond rond 19.05 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Neptunusstraat in Berlicum. De brand woedde in de auto aan de bestuurderszijde bij het dashboard.

Brandweer

De brandweer doofde de brand onder toeziend oog van vele buurtbewoners. Ook de politie was ter plaatse. De weg was enige tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren. Over de oorzaak is niets bekend.