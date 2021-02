Politie heeft al vier verdachten aangehouden voor GGD- datadiefstal

Tot en met vandaag heeft de politie in totaal 4 mensen aangehouden in het onderzoek van het cybercrimeteam van Midden-Nederland naar de verkoop van persoonsgegevens uit de systemen die de GGD gebruikt voor de Covid-19 testen. Dit meldt de politie woensdag.

Persoonsgegevens te koop aangeboden op Telegram

Op vrijdag 22 januari kregen politie en OM melding van de GGD dat er op Telegram persoonsgegevens uit GGD-systemen te koop zouden worden aangeboden. Hierop startte het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland direct een onderzoek. Dit onderzoek leidde al snel naar twee medewerkers van het callcenter van de GGD. Op 23 januari zijn een 21-jarige man uit Heiloo en een 23-jarige man uit Alblasserdam aangehouden.

Nog twee aanhoudingen

Inmiddels zijn nog 2 mannen aangehouden. Op dinsdag 2 februari is een 25-jarige man uit Amstelveen aangehouden en op woensdag 3 februari een 22-jarige man uit Heiloo. Het stelen en verkopen of doorverkopen van persoonsgegevens is een ernstig misdrijf. Politie en Openbaar Ministerie zitten hier bovenop. Meer aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten. Het onderzoek gaat verder, onder meer naar de omvang van de datadiefstal.