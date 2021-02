Tijdelijke huisvesting staat in Kantens en Bedum

In de gemeente Het Hogeland wordt stevig aan de versterking gewerkt. Binnen een klein jaar staan de tijdelijke basisschool en de tijdelijke woningen in Kantens, net als het tijdelijk zorgcentrum in Bedum.

Tijdelijke woningen en basisschool Kantens

De tijdelijke basisschool in Kantens aan de Pastorieweg is geplaatst. Na de voorjaarvakantie krijgen zo’n 45 leerlingen les in het tijdelijke gebouw. De sloop van de bestaande school volgt en daarna de nieuwbouw van het kindcentrum. Eind 2021 verhuizen de kinderen naar het nieuwe gebouw. Ook de tijdelijke woningen in Kantens staan en worden verder ingericht. Wethouder Kristel Rutgers: ‘We zijn blij dat alles volgens schema verloopt. Juist in deze coronatijd hebben partijen de snelheid erin weten te houden en dat vind ik een compliment waard voor iedereen die hier aan heeft meegewerkt. .’

Tijdelijk zorgcentrum Bedum

In Bedum is de bouw van het tijdelijke zorgcentrum aan de Ter Laan 8 gestart. In het gebouw van 6.700 m2 kunnen ongeveer 90 cliënten van de zorgaanbieders ’s Heerenloo, de Hoven, Stichting Sprank en Noorderbrug terecht. Wethouder Mariette de Visser: ‘Dit is de grootste tijdelijke huisvestingsoperatie van alle gemeenten. Een enorme klus en ik ben heel trots dat we dit samen voor elkaar krijgen.’ Vanaf mei verhuizen de eerste cliënten naar het tijdelijke gebouw. Het gebouw blijft zo’n 5 jaar staan. In de tussentijd begint de versterking van de huidige zorgpanden.