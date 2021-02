OM vordert ruim halve ton van politiemol Mark M.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in de ontnemingszaak tegen politiemol Mark M. ruim 67.000,- euro gevorderd. Dit meldt het OM vrijdag.

Veroordeeld tot celstraf

In mei 2020 veroordeelde het gerechtshof een oud-politiemedewerker uit Weert tot vijf jaar gevangenisstraf. Volgens het hof is Mark M. schuldig aan het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen.

Ontnemingszaak

Vrijdagmiddag diende bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch de ontnemingszaak tegen de man die landelijk bekend werd als de politiemol. De officier van justitie: 'Hij heeft jarenlang vertrouwelijke informatie gedeeld met criminelen. Mogelijk heeft hij daar veel geld mee verdiend. Vandaar dat er een onderzoek is gestart om te ontnemen wat hij wederrechtelijk heeft verkregen.'

Uitgavenpatroon

Het financieel onderzoek heeft niet bloot kunnen leggen in hoeverre hij aan de verstrekking van politie-informatie zou hebben verdiend. De criminelen aan wie hij de informatie leverde verklaren nu eenmaal niet dat zij deze tegen betaling in ontvangst namen. Vandaar dat ervoor gekozen is om mogelijk wederrechtelijk verkregen voordeel te berekenen door middel van een kasopstelling. Kortom: hoeveel heeft hij meer uitgegeven dan hij uit legale bron kan verklaren.

Contant geld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gekeken naar de contante geldstromen. De officier van justitie legt uit: 'Als het ware hebben wij gekeken naar de portemonnee van Mark M. Wat heeft hij er legaal ingestopt en wat geeft hij uit?' Eerder viel al op dat de man een luxe leven leidde en tal van grote uitgaven deed, die hij nooit kon betalen van alleen zijn politiesalaris.

67.766,67 euro

Het OM komt op basis van alle berekeningen tot een ontnemingsvordering van 67.766,67 euro. Dit is het bedrag dat ontnomen zou moeten worden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.