Lid criminele organisatie opnieuw aangehouden

Maandagochtend is in een 24-jarige man in Heerlen aangehouden. Deze man werd in juni 2019 veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Hij was enkele maanden geleden onder voorwaarden in vrijheid gesteld. Omdat hij zich opnieuw schuldig gemaakt heeft aan strafbare feiten, is hij maandagochtend wederom aangehouden.