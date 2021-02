Tilburger aangehouden na gijzeling kindje

De politie kreeg om 16.20 uur een melding van de bewoonster van een pand aan de Dominicusstraat dat haar ex vriend in haar woning was en niet wilde vertrekken. Op de achtergrond was zijn geschreeuw duidelijk hoorbaar. Agenten gingen direct ter plaatse. De 28-jarige bewoonster was inmiddels uit het huis gevlucht. Ze vertelde dat haar ex-vriend hun jonge dochtertje uit haar handen had getrokken en nog met haar binnen was.

Onderhandelaar

De dienders zagen dat het raam op de eerste verdieping open ging. De man schreeuwde naar hen dat hij niets te verliezen had en dat hij de gaskraan zou open draaien. Hierop zijn de aangrenzende woningen uit voorzorg ontruimd. Ook werd een onderhandelaar gewaarschuwd. Hij maakte contact met de gijzelnemer die om 17.30 uur het kindje aan hem overdroeg maar zelf in de woning bleef. Inmiddels arriveerde ook een arrestatieteam. Rond 18.35 uur kwam de verdachte naar buiten waarna hij werd aangehouden.