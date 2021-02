Vrouw gearresteerd voor vermissing Ichelle van de Velde

Dinsdag is in een woning in Aardenburg een vrouw aangehouden in verband met de vermissing van Ichelle van de Velde uit Oostburg. Verder wordt vandaag onderzoek gedaan in de woning van de gearresteerde vrouw en haar winkel aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. In Oostburg zal ook een buurtonderzoek plaatsvinden. De politie zoekt nog steeds mensen die Ichelle op dinsdag 15 december jl. hebben gezien of gesproken.