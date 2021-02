Walibi Flevo niet schuldig aan ongeluk waarbij meisje (13) werd gescalpeerd

Attractiepark Walibi Flevo heeft geen schuld aan een tragisch ongeluk waarbij een meisje van 13 met haar haren in de motor van een kart terechtkwam. Zo heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag geoordeeld.

Instructies

Op basis van het dossier kan niet worden geconcludeerd dat Walibi onvoldoende instructies heeft gegeven of dat de kart en de kartbaan niet in orde waren.

Haren verstrikt in draaiende delen

Het ongeval gebeurde op 5 mei 2018 in het attractiepark in Biddinghuizen. Het toen 13-jarige meisje raakte tijdens een kartrit met haar lange haren verstrikt in de draaiende delen van de kart. Ze raakte ernstig gewond en ondervindt tot op de dag van vandaag de lichamelijke en psychische gevolgen van het vreselijke ongeluk. Ook voor haar ouders, broer en zus en alle andere omstanders is het een verschrikkelijke ervaring geweest.

OM: park schuldig aan ongeluk

Het attractiepark werd er door het Openbaar Ministerie van beschuldigd dat de medewerkers van de kartbaan zich niet aan de veiligheidsinstructies hadden gehouden en dat de kart en de kartbaan niet aan de voorschriften voldeden, onder meer omdat er een opening achter de zitting zat.

Haar zat in knot bij wegrijden

De rechtbank komt tot de conclusie dat er voor die beschuldigingen onvoldoende bewijs is en dat het park daarom moet worden vrijgesproken. Op basis van verklaringen concludeert de rechter dat de medewerkers van Walibi bij de kartbaan voldoende aandacht hebben gehad voor het lange haar van het meisje. Er is op toegezien dat haar haar in een knot zat voordat zij wegreed.

Kart was in orde

Ook de kart was in orde. Weliswaar zat er een opening achter de zitting, maar deze maakte deel uit van het ontwerp. De karts zijn voor ingebruikname goedgekeurd door een onafhankelijke instantie. Tijdens het proces is ook nog gesproken over het ontbreken van een beschermkapje bij het voorste gedeelte van de aandrijfriem.

Functie kap niet duidelijk

Hoewel het ontbreken hiervan opmerkelijk is, blijkt uit het dossier niet wat nu precies de functie van het kapje was, of het inderdaad op de kart hoorde te zitten en of het ontbreken een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeluk. Een causaal verband tussen het ontbreken van het kapje en het ongeluk kan dus niet worden aangenomen. Als laatste stelt de rechtbank vast dat ook de kartbaan was goedgekeurd door de bevoegde instantie en regelmatig werd geïnspecteerd.